"Stimmung auf dem Arbeitsmarkt droht zu kippen"

So niedrig wie aktuell war die Zufriedenheit der Beschäftigten seit zwölf Jahren nicht mehr. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitsklima-Index von Arbeiterkammer und den Meinungsforschungsinstituten SORA und IFES. Stress und Verunsicherung steigen, gerade in den systemrelevanten Berufen stark an.

"Für die Arbeitnehmer wird die Situation immer unerträglicher", sagt Johann Kalliauer, Präsident der oberösterreichischen Arbeiterkammer (AK). "Die Stimmung am Arbeitsmarkt droht zu kippen."

Ihre Zufriedenheit mit dem Einkommen, die Arbeitsbelastung und die Zukunftsperspektiven hätten sich im Vergleich zum Jahr 2019 stark verschlechtert. Am deutlichsten wird die Veränderung in der Kategorie psychischer Stress sichtbar: Der Parameter stieg von 26 auf 34 Punkte, das ist ein Plus von 31 Prozent. "Der Ausblick der Arbeitnehmer auf das Jahr 2021 ist stark getrübt", sagt Reinhard Raml, Meinungsforscher des IFES. "Die Arbeit unter sich ständig verändernden Bedingungen verstärkt die psychische Belastung zusätzlich."

Angst vor Ansteckung

Auch die körperlichen Belastungen und der Stress, sich auf neue Arbeitsinhalte und Anforderungen einstellen zu müssen, haben zugenommen. Zudem ängstigt eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus die Beschäftigten. 13 Prozent aller Berufsgruppen fühlen sich nicht ausreichend vor Ansteckung geschützt. Besonders verbreitet ist die Angst vor einer Infektion bei Pflegekräften, Lehrern und Kindergartenpädagogen.

Gerade jene Berufsgruppen, die sich in der Krise als unverzichtbar herausgestellt haben, fühlen sich stärker belastet als in den Jahren zuvor. "Der Zeitdruck hat in vielen Branchen, wie im Einzelhandel oder Pflegebereich, massiv zugenommen", sagt Daniel Schönherr von SORA. Der Anteil der Beschäftigten, die unter Zeitdruck leiden, stieg in den systemrelevanten Berufen innerhalb eines Jahres von 21 auf 32 Prozent. "Viele sind sich sicher, ihren Job nicht bis zur Pension ausüben zu können", sagt Kalliauer. Er wünsche sich kürzere Arbeitszeiten und gesundheitsfördernde Projekte in den Betrieben.

