„Stillerer Advent“ feierlich eröffnet

Am Samstag feierte der „stillere Advent“ vor der Kulisse des Mariendoms Eröffnung, musikalisch umrahmt wurde diese von Collegium Vocale Linz unter der Leitung von Josef Habringer.

Bischof Manfred Scheuer beschrieb den Advent in seiner Eröffnungsrede als eine Zeit, die das Herz berühre und in der es gelte, das Leben mit allen Sinnen und Kräften zu genießen. „Mögen wir erfahren, dass es aufbaut und reicher macht, wenn wir uns einfühlen, uns in andere hineindenken, wenn wir das Leben miteinander teilen“, sagte er.

Für Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) soll die Adventzeit daran erinnern, „dass es den meisten von uns trotz aller Herausforderungen gut geht und wir auch eine Verpflichtung und Verantwortung den Menschen gegenüber haben, die unsere Hilfe brauchen.“ Bei der Linzer Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) war die Freude über den neuen Adventmarkt als Ergänzung zum bestehenden Angebot in der Stadt groß.

Das Programm von „Advent am Dom“ ist bunt und vielfältig, unter anderem wirkt daran die Caritas mit. Für deren Direktor Franz Kehrer ist das Engagement der Caritas eine „wichtige und gute Möglichkeit, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen“, und gerade jenen, die einsam sind, wieder Hoffnung zu geben.