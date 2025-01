Stift Kremsmünster wählt heute einen neuen Abt

Im Stift Kremsmünster wird heute ein neuer Abt gewählt. Seit 2007 steht Abt Ambros Ebhart den Benediktinern im Kloster vor. Der 72-Jährige war in seiner Amtszeit etwa an der Aufarbeitung und Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen von Schülern beteiligt. Einige Mönche nicht wahlberechtigt Zudem war der gebürtige Niederösterreicher mit dem Um- und Ausbau des Stiftsgymnasiums betraut. Die Klostergemeinschaft in Kremsmünster besteht aktuell aus 39 Mönchen. Von ihnen sind einige aber nicht