Landwirt von Stier getötet: Schock sitzt tief in Grünbach

Fleißig, ordentlich und gesellig: So beschreibt Bürgermeister Stefan Weißenböck den 45-jährigen Herbert T. In der 1800-Einwohner-Gemeinde Grünbach (Bezirk Freistadt) sitzt der Schock tief, denn am Sonntag fand die Schwester die Leiche des Landwirts. "Es ist einfach nur tragisch. Der Herbert war in der Dorfgemeinschaft immer gerne dabei", sagt Weißenböck im OÖN-Gespräch.