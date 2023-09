Stieftochter missbraucht: Dreieinhalb Jahre Haft

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte befindet sich weiterhin in U-Haft.

Als die Mutter des späteren Opfers mit ihren beiden Kindern im Jahr 2018 bei ihrem neuen Lebensgefährten einzog, war Nadine (Name geändert, Anm.) neun Jahre alt. Das Elternhaus des mittlerweile 37-jährigen Arbeiters im Bezirk Linz-Land war das neue Zuhause der Patchworkfamilie. "Am Anfang war er nett und freundlich", sagte die Staatsanwältin in ihrem Eröffnungsplädoyer.