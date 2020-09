Steyrerin von Linienbus erfasst und tödlich verletzt

Die Steyrerin wollte am Donnerstag um 10 Uhr einen Schutzweg am Stadtplatz überqueren, als sie von dem Linienbus angefahren und zu Boden geschleudert wurde. Die 60-Jährige wurde mit schwersten Kopfverletzungen ins Spital in Steyr gebracht. In den Morgenstunden informierte das Krankenhaus über den Tod der Frau, berichtet die Polizei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.