Steyrer Wasser soll erst nächste Woche wieder genießbar sein

Ein Latrinengerücht im wahrsten Sinn des Wortes lässt sich jedenfalls ausscheiden: Anders als am Wochenende vermutet wurde, haben nicht angebliche illegale WC-Ableitungen in einer Schrebergartensiedlung im Stadtteil Steyrdorf das städtische Leitungswasser mit Fäkalkeimen verseucht. "Das ist von den Umständen her überhaupt nicht möglich", sagt der Geschäftsführer der Steyrer Stadtbetriebe, Peter Hochgatterer. Schon am Freitag, als der Magistrat Alarm schlagen musste, dass das Trinkwasser im halben Stadtgebiet mit Bakterien verseucht sein könnte, wusste man, dass die Keime weder durch die Brunnenfassungen noch durch ein Leck im Leitungsnetz eingedrungen waren. Gestern einlangende Laborbefunde machten das Rätsel, woher die Verseuchung des Steyrer Leitungswassers tatsächlich stammt, nur noch größer. "Die Ursachenforschung bereitet uns Kopfzerbrechen", sagt Hochgatterer, "einen solchen Fall hatten weder wir noch die von uns zu Rate gezogenen Fachleute."

Linz AG beginnt Chlorierung

Faktum ist, dass die Bevölkerung aller westlich von der Enns gelegenen Stadtteile auf längeren Zeitraum hin das Leitungswasser mindestens drei Minuten kochen muss, bevor sie es trinken oder sich damit die Zähne putzen kann. Die Linz AG beginnt heute im Auftrag der Steyrer Stadtbetriebe, mit einem Chlorierungsgerät das Leitungssystem zu entkeimen.

Dann entnimmt die "Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit" (AGES) neuerlich Wasserproben, danach sollte das kühle Nass aus den Steyrer Wasserhähnen wieder glasklar sein. Laut Plan soll das Leitungswasser dann auch in der "roten Zone" einer gestern vom Magistrat veröffentlichten Lagekarte ab dem nächsten Montag wieder unbedenklich genießbar sein und zum Verzehr freigegeben werden.

Bürgermeister Gerald Hackl (SP) spricht von einer "Ausnahmesituation", denn bisher sei das Wasser der Steyrer Kommunalbetriebe für seine Sauberkeit und Reinheit bekannt gewesen: "Wir haben nie wie viele andere Städte das Wasser behandeln müssen, damit es den Kriterien entspricht." Die betroffene Bevölkerung – es sind rund 20.000 Menschen, die derzeit kein einwandfreies Wasser haben – bittet der Rathauschef "um Geduld", an der Behebung der Panne bei der Versorgung werde bei den Stadtbetrieben "rund um die Uhr" gearbeitet.

Mineralwasser ausverkauft

Bei den Supermärkten in Steyr stieg die Nachfrage nach Mineralwasser am Einkaufssamstag natürlich rasant an. Erst gestern am Nachmittag war das Flaschenwasser wieder im Interspar, Steyrs größtem Hypermarkt, in ausreichender Menge erhältlich. "Wir waren am Samstag bei Mineralwasser ausverkauft und dabei nicht die Einzigen", sagt Marktleiter Gerhard Nußbaumer. Weil die Wasserverunreinigung in Steyr ein Einzelereignis sei und nicht flächendeckend wie die Coronakrise, habe man aber rasch mehr Paletten bei der Zentrale nachordern können. Das gelte für den gesamten Handel in der Stadt, sagen die Behörden, die Versorgung sei sichergestellt.

