Steyrer stach mit Messer auf Kontrahenten ein

Zwei Messerattacken an einem Tag in Oberösterreich: Nachdem - wie berichtet - am Samstagvormittag ein 64-Jähriger nahe des Linzer Hauptbahnhofs von einem Unbekannten niedergestochen worden war, kam es am Nachmittag im Stadtgebiet von Steyr zu einer weiteren Bluttat. Diesmal kannten sich Täter und Opfer allerdings. Laut Polizei soll es schon in der Vergangenheit Auseinandersetzungen zwischen dem 52-Jährigen und seinem 50-jährigen Widersacher gegeben haben.

Gegen 13:30 Uhr eskalierte die Situation vor dem Wohnhaus des Opfers: Der 52-Jährige stand mit seinem Bruder beisammen, als plötzlich der Beschuldigte dazu kam und seinem Kontrahenten damit drohte, ihn abzustechen. Dieser nahm die Drohung nicht ernst und fragte noch: "Ja wann?", woraufhin der 50-Jährige "Jetzt!" entgegnete und mit einem Messer einmal auf das Opfer einstach.

Zeugen überwältigten den Angreifer und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Mann fest, ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Das Opfer erlitt eine Stichverletzung im Lendenbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Näheres zu seinem Zustand war am Abend nicht bekannt.