"Eine Welt, eingepackt in Baumwolle": So beschreibt das Naturhistorische Museum London auf seiner Website das, was Marc Graf auf seinem Foto festgehalten hat. Es sind die Berge im Nationalpark Berchtesgaden, die der Naturfotograf und -filmer abgelichtet hat. Das Bild mit dem Titel "Märchenwald" hat dem gebürtigen Oberösterreicher internationale Anerkennung beschert: Es wurde beim "Wildlife Photographer of the Year 2020" in der Landschaftskategorie prämiert.