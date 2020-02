Steyrer auf dem Weg in den Urlaub von Lkw gerammt

Im Krankenhaus Spittal an der Drau endete gestern die Fahrt in den Skiurlaub in Bad Kleinkirchheim für einen 41-jährigen Steyrer und seine Gattin. Das Ehepaar war auf der Millstätter Bundesstraße in Richtung Skigebiet unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender Ford-Transporter an einer Kreuzung in Millstatt (Bez. Spittal an der Drau) ausscherte. Der 25 Jahre alte Lkw-Lenker dürfte übersehen haben, dass eine Autolenkerin vor ihm an einer Kreuzung abbremste und verriss sein Fahrzeug. "Der Steyrer hatte keine Chance mehr, den Unfall zu verhindern", sagt ein Beamter des Postens Millstatt. "Zum Glück waren alle angeschnallt, an beiden Fahrzeugen entstand aber erheblicher Sachschaden." Fünf Menschen sind bei dem Unfall leicht verletzt worden. Nach einer ambulanten Behandlung konnten die Steyrer ihren Skiurlaub dennoch, allerdings mit leichten Verletzungen, antreten.

