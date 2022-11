Zwölfjähriger Steyrer tritt erstmals bei einer WM an

Seit dem Wochenende bereitet sich der Steyrer Finn Markovsky in Bulgarien auf seine erste Teilnahme bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft der Trampolinspringer vor. Das erst zwölfjährige Toptalent des ATV Steyr will bei dem am Samstag in Sofia stattfindenden Wettkampf gleich bei der WM-Premiere im Einzel einen Platz im Finale der Top acht erreichen.

Markovsky ist seit rund sechs Jahren aktiver Springer in der Trampolinsektion des ATV Steyr. "Fünfmal hat Finn bisher an internationalen Wettkämpfen teilgenommen, viermal davon ist er dabei auch aufs Podest gesprungen", sagt Vater Gerald Markovsky. Leider könne sein Sohn nicht am Synchronbewerb teilnehmen, da in seiner Altersgruppe kein zweiter Österreicher am Start sei. Bei den allgemeinen Staatsmeisterschaften hatte der zwölfjährige sechsfache Nachwuchsmeister zuletzt mit seinem älteren Partner bereits den Vizestaatsmeistertitel erobert.