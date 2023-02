Zwölf Monate bedingte Haft: Kirchdorfer war in Nazi-WhatsApp-Gruppe aktiv

Es habe sich wohl nicht um die größten Leuchten gehandelt, die in der WhatsApp-Gruppe „Deutsches Kaiserreich“ nationalsozialistisches Gedankengut von sich gegeben hatten. Verteidiger Hartmut Graf versuchte beim Prozess wegen des Verbrechens nach Paragraf 3 Verbotsgesetz gegen einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Kirchdorf im Landesgericht Steyr schon im Eingangsstatement seinen Mandanten eher als Opfer denn als Täter zu zeichnen. Dieser sei nach seinem Umzug von Spital nach Schlierbach alleine gewesen, die Freundin habe ihn verlassen, daher habe er Anschluss gesucht. Der Einladung eines Unbekannten in ebendiese WhatsApp-Gruppe sei er daher ebenso unbekümmert wie willig gefolgt.

Judenverachtender Spott

Dass sich hinter dem Namen „Kaiserreich“ jedoch nationalsozialistischer Mob der übelsten Sorte versteckte, hätte dem laut eigener Aussage an der Geschichte des 20. Jahrhunderts Interessierten eigentlich auffallen müssen: Nicht nur Hakenkreuze und Hitlerbilder wurden dort gepostet, auch die Pseudonyme wie „Der Hauptmann“ oder „Rommel“ verrieten die Gesinnung, die sich in manch gruseligen Statements wiederfand: „Anne Frank, die coolste Jüdin im Duschraum“ oder das Foto eines Judentransportes auf dem Weg ins Konzentrationslager mit dem Vermerk „Genieße das Leben in vollen Zügen“ müssen nicht näher kommentiert werden.

Im März vergangenen Jahres war der Kirchdorfer der Gruppe beigetreten und hatte diese erst vier Monate später, nachdem er selbst mit dem Posting eines Hitlerbildes mit dem Zusatz „Heil!“ aufgeschlagen war, wieder verlassen. Weil Familie und Freunde ihn dann dazu gedrängt hätten, sagte er zu Richterin Christina Forstner auf die Frage, warum er so lange für diesen überfälligen Abschied gebraucht habe. Seine bei der Polizei getätigte Aussage wiederholte er vor Gericht: „Es war ja nicht alles schlecht, was Hitler gemacht hat. Die Leute hatten etwas zu essen und Arbeit.“ Und die Autobahn sei ebenfalls gebaut worden.

„Ich kann es schon gar nicht mehr hören“, zürnte Staatsanwalt Andreas Pechatschek ob dieser Einstellung, die Rückwärtsgewandten den Weg in finsterste Vergangenheit ebnet. All das habe der Kriegsvorbereitung und der gnadenlosen Vernichtung von Millionen von Menschen gedient.

Der 23-Jährige hatte sich allerdings nicht nur monatelang in dieser Gruppe mit 80 Gleichgesinnten ausgetauscht, er hatte auch in einer weiteren Gruppe den Reichsadler und Fotos von selbst gebastelten Hakenkreuzen verschickt. Zudem hatte er daheim eine üppige Sammlung von Andenken an die Nazizeit aufbewahrt. Damals habe er gedacht, dass es im Dritten Reich cool gewesen sei, rechtfertigt sich der geständige Kirchdorfer vor Gericht: „Im Nachhinein war es aber einfach dämlich.“

Urteil mit Mahnwirkung

Das Urteil müsse eine Mahnwirkung haben, um potenzielle Nachahmer abzuschrecken, forderte der Staatsanwalt. Die Strafe dürfe sich dabei aber an der unteren Schwelle bewegen.

Eine Forderung, der die Geschworenen folgten, sie fällten einen Schuldspruch. Mit zwölf Monaten Haft, bedingt nachgesehen auf drei Jahre, kam der 23-Jährige mit der Mindeststrafe davon. Zudem muss er laut Weisung einen „Gedenkpädagogischen Spaziergang im KZ Mauthausen“ absolvieren. Das Urteil ist rechtskräftig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.