Zwillingsschwestern entbinden fast gleichzeitig in Steyr

Während der kleine James um 12:12 Uhr mit einem Geburtsgewicht von 3450g zur Welt kam, hat sich die kleine Lyria Finja bis um 15:26 Uhr noch etwas Zeit gelassen und kam mit einem Geburtsgewicht von 3440g zur Welt. Beide sind 52cm groß und wohl auf.

Dass die Zwillingsgeschwister am gleichen Tag entbinden, war nicht geplant. Als sie dann letzten Mittwoch beide ins PEK Steyr kamen, waren sie insgesamt fünf Stunden lang gemeinsam im Kreißsaal-Bereich. „Eine Geburt ist auf allen Ebenen so etwas Besonderes, da konzentriert man sich in erster Linie natürlich auf sich selbst. Nachdem wir aber wussten, dass meine Schwester auch im Kreißsaal ist, haben wir schon auch immer wieder nachgefragt wie es ihnen geht.“, so die Mutter der kleinen Lyria Finja, Alina Steiner.

„Beide Geburten waren Spontangeburten und sind sehr gut verlaufen. Die Mütter und Ihre Babys haben sich sehr schnell erholt und konnten bereits wenige Tage nach der Geburt nach Hause zu Ihren Familien.“, so die diensthabende Ärztin Christina Schaller.