Zweiter Teil der Rilke Rhapsodie

Das groß angelegte Projekt mit über zweitausend Versen findet an zwei Matineen im Panorama-Café Stift Schlierbach statt. Teil eins fand vergangenen Mittwoch statt. Der zweite Teil des groß angelegten Projekts ist am Mittwoch, 28. September, zu hören. Die fünfundfünfzig Sonette an Orpheus von Rilke, die vor einhundert Jahren geschrieben wurden, stellen einen Höhepunkt in der deutschsprachigen Lyrikgeschichte dar. Schreiberhuber ist künstlerischer Leiter des Styraburg Festivals und gastiert erfolgreich mit seinen Rainer-Maria-Rilke-Programmen im deutschsprachigen Raum. Beginn ist um 10.30 Uhr.