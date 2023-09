Zweimal Silber bei den World Games

STEYR. Mit gleich zwei Vizeweltmeistertiteln in der Seniorenklasse +35 kehrten die Kickboxer des Askö Steyr von den World Games in Schwabmünchen bei Augsburg heim.

Für Überraschung sorgte dabei Manuela Scholz. Sie trat erstmals in der Seniorenklasse bis 70 kg in Kumite an und gewann Silber. Im Technikbewerb erweiterte sie ihre Medaillensammlung um Bronze. Motiviert nach ihrem Sieg bei den Tatami Open ging Anna Kargl bei ihren ersten World Games an den Start und gewann in der Klasse bis 60 kg ebenfalls Silber. Abgerundet wurde das mannschaftlich tolle Ergebnis durch Trainer Wolfgang Habel, der in seiner Disziplin Vierter wurde.

Insgesamt waren fast 2000 Teilnehmer am Start.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper