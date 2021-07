Zweijährige in Teigrührmaschine eingeklemmt

Die 41-jährige Mutter war gerade mit der Zubereitung von Brotteig in einer großen Rührmaschine beschäftigt. In einem unbeobachteten Augenblick fasste die Tochter mit der Hand die sich drehende Rührschüssel an. Das Mädchen wurde bis zum Oberarm zwischen Rahmen und Rührschüssel gezogen und eingeklemmt.

Feuerwehrleute aus Spital am Pyhrn mussten einen Teil der Maschine absägen und ein hydraulisches Rettungsgerät einsetzen. Das Kind wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 14" in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht.