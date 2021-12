Zweigeteilter Unterricht an den BBS im Lockdown

Auch an den Berufsbildenden Schulen in Kirchdorf werden die Schüler in Präsenz oder wahlweise via MS Teams online unterrichtet.

Dies gelte auch für den praktischen Unterricht in Restaurantmanagement, berichtet Elke Wojakow von den BBS Kirchdorf: "Vorbereitungsarbeiten und Service werden in Präsenz durchgeführt, zudem nehmen Schüler im Distance Learning online teil." So werde gewährleistet, dass niemand Unterrichtsinhalte versäumt und alle Schüler den gleichen Wissensstand haben.