Zwei Steyrer Schüler treten bei der LSV-Wahl an

In wenigen Tagen, am Donnerstag, 29. Juni, stehen die Wahlen zur oberösterreichischen Landesschüler:innenvertretung (LSV) an. Unter den Kandidaten, die sich dabei der Wahl im AHS-, BMHS- und BS-Bereich stellen, sind auch zwei aus Steyrer Schulen. Philipp Aglas kandidiert zum BMHS-Landesschulsprecher, Marcel Scheimer stellt sich der Wahl für die LSV im BMHS-Bereich.

Der 18-jährige Aglas besucht die BAfEP in Steyr und ist dort bereits Schulsprecher. "Als Team können wir im nächsten Schuljahr gemeinsam viel bewegen, sodass unsere Schulen am Puls der Zeit bleiben", sagt Philipp Aglas: "In der Schule von morgen muss im Unterricht individuell auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes Einzelnen Rücksicht genommen und diese aktiv gestärkt werden."

Marcel Scheimer Bild: privat

Marcel Scheimer setzt sich für eine faire Matura in Oberösterreich ein: Alle sollen dieselben Hilfsmittel bekommen. Der 17-Jährige besucht die HAK in Steyr und engagiert sich dort für seine Schulgemeinschaft. "Viele von uns werden in den nächsten Jahren die größte Prüfung in ihrer Oberstufenlaufbahn schreiben, die Matura. Deshalb braucht es eine faire und gerechte Matura für jede und jeden von uns", sagt der junge Steyrer.

Gemeinsam mit 22 anderen Schülervertretern aus ganz Oberösterreich bilden sie das Team "Education Tomorrow – weil’s um uns geht!". Demokratie an der Schule, Feedback und Mental Health, sind einige jener Themen, für die sich das Team stark macht: "Denn es ist an der Zeit, ein neues Kapitel in unserem Schulsystem aufzuschlagen."

