Zwei Steyrer Jugendliche in U-Haft

Die beiden Jugendlichen aus Steyr verabredeten sich am 23. Juni 2019 gegen 23 Uhr mit Freunden im Bezirk Linz-Land, um eine vorangegangene Auseinandersetzung mit Jugendlichen bei einem Zeltfest in Niederneukirchen zu klären. Nach der telefonischen Kontaktaufnahme mit einem 16-Jährigen nötigten sie ihn nach Faustschlägen und indem sie mit einem Teleskopschlagstock hantierten, die Namen der beteiligten Personen bekanntzugeben. Der 16-Jährige wurde verletzt und begab sich nach Anzeigenerstattung in ärztliche Behandlung.

Nachdem der 16-Jährige die Namen bekannt gegeben hatte, fuhren die beiden Steyrer die Adressen an. Ein weiterer 16-Jähriger konnte anschließend zu einer aufgelassenen Tankstelle gelockt werden. Der 18-Jährige schlug dann den 16-Jährigen mehrmals gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden ging. Der Beschuldigte trat weiter mit den Füßen gegen ihn ein. Als der 16-Jährige bereits benommen am Boden lag, zog ihn der 17-Jährige an der Kleidung hoch und versetzte ihm einen Kopfstoß. Dann verließen sie den Tatort und ließen den 16-Jährigen zurück, der von der Rettung in das Kinderspital Linz gebracht wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurde gegen die beiden bereits vorbestraften Beschuldigten eine Festnahmeanordnung erteilt. Der 18-Jährige konnte am Dienstag gegen 7 Uhr von Polizisten aus Enns an seiner Wohnadresse in Steyr festgenommen werden. Der 17-Jährige, der derzeit seinen Grundwehrdienst leistet, wurde am Dienstag gegen 10:30 Uhr durch eine Militärstreife festgenommen. Bei den Einvernahmen zeigten sich die beiden Beschuldigten teilweise zu den Anschuldigungen geständig. Sie wurden heute, Mittwoch, um 9:30 Uhr dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft verhängte.