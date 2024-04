Zwei Ostereier beim Derby, Vorwärts verlor in Ried 1:2

Beide Mannschaften hätten am Karsamstag ihre Torhüter, die in den Partien zuvor auf der Linie Wunder bisweilen wirkten, kreuzigen können. Als Erster vertändelte Vorwärts-Goalie Michael Fauland in der 7. Minute ein Abspiel, Mateo Zetic lief gegen den Torhüter an und der Pressball zwischen den Füßen der beiden landete im Steyrer Tor. Markus Eitls Elf trug das Kreuz mit dem frühen Gegentor tapfer, fightete zurück. Der Lohn dafür: Auch Rieds Torhüter Shaoziyang Liu trödelte beim Abspiel, Milan Ziric blockte den verspäteten Pass des jungen Chinesen, den die Innviertler von Bayern München geliehen hatten, ins Tor. Nach dem fußballerischen Patzer des Rieder Schlussmanns zum 1:1-Ausgleich (18.) war es dann ein Spiel auf Augenhöhe, bis Vorwärts zur Unzeit fünf Minuten vor dem Pausenpfiff das Gegentor zum 1:2 einfing. Die Rot-Weißen brachten in der Verteidigung den Ball nicht aus der Gefahrenzone, worauf Gontie Junior Diomande im Sechzehner seinen Gegenspieler aussteigen ließ und für Fauland, einem Meister auf der Linie, unhaltbar ins kurze Eck einnetzte. Nach Wiederbeginn zeigte sich die Vorwärts, wie sie die mitgereisten Fans aus Steyr kennen und lieben: Markus Eitls Mannschaft kämpfte wie Löwen, wehrte sich buchstäblich mit Händen und Füßen in den Zweikämpfen gegen eine weitere Auswärtsniederlage, zumal die Vorwärts heuer noch keinen Sieg in der Fremde einfahren konnte. Wirkliche Durchschlagskraft konnten die Steyrer aber nicht gewinnen, die jungen Wikinger hatten sie letztlich gut in Griff. Die Angriffe der Rot-Weißen blieben vor dem Sechzehner der Rieder stecken, eine richtig gute Torchance hatten im Gegenzug nur noch die Rieder. Loiange Ondoa ließ in der 74. Minute einen "Sitzer", wie man eine nahezu hundertprozentige Torchance nennt, sausen, womit es beim 2:1 auf der Anzeigetafel für die Rieder nach dem Schlusspfiff blieb.

Die abermalige Nullnummer in der Fremde ist für die Vorwärts noch lange nicht der Abstieg in das Reich des Todes in der Regionalliga Mitte. Mit 31 Punkten wahrte man den fünften Tabellenplatz. Am Freitag, 19 Uhr, will die Eitl-Elf im eigenen Stadion Auferstehung gegen den Tabellenführer Voitsberg feiern, nachdem sie auch bei der Niederlage auf dem Rieder Rasen durchaus lebendig war.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer