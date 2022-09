Zwei Ordensschwestern sammeln für die Ärmsten

Gemeinsam mit der Hilfsorganisation ORA International – Hilfsgüterlager/Ardagger laden die Franziskanerinnen Schwester Irene und Schwester Cornelia zur Lebensmittelsammlung für die Ärmsten in Osteuropa bei Interspar Amstetten ein. Die Sammlung findet am Freitag, 30. September, von 12 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 1. Oktober, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr statt. Trotz der Preissteigerungen sei die Solidarität mit den Armen in Osteuropa groß, sagen die Schwestern.