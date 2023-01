Zwei Niederlagen: Nußbach verpatzte die Generalprobe für den Europacup

Auf Marco Salzberger und Roland Lugerbauer, das Trainerduo von Faustball-Staatsmeister Union Haidlmair Nußbach, warten intensive Tage. Sie müssen ihre Spielerinnen für den Heimeuropacup am Wochenende in Kirchdorf moralisch wieder aufrichten. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Hallenbundesliga-Rückrunde in Laakirchen ist das Selbstvertrauen der in der Tabelle auf Rang drei abgerutschten Kremstalerinnen angeknackst.