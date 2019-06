Zwei neue Primare für das künftige Klinikum

Mit 1. September übernimmt Dr. Adam Dinnewitzer die Leitung der Abteilung für Chirurgie an den beiden Klinik-Standorten Kirchdorf und Steyr.

Wagner (50) ist gebürtiger Steyrer und studierte an der Medizinischen Universität Wien, wo er 1995 promovierte. Seine Facharztausbildung absolvierte er an der Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz. Danach war er als Oberarzt an der Neonatologischen Intensivstation am Med Campus IV. des Kepler Universitätsklinikums tätig. Wagner ist verheiratet, Vater zweier Kinder und lebt in Steyr. Er folgt Prim. Dr. Josef Emhofer, der in den Ruhestand tritt.

Dinnewitzer (53) studierte an der Meduni Wien, wo er 1993 promovierte. Seine Facharztausbildung absolvierte er am St.-Johanns-Spital Salzburg und im UKH Salzburg. 2005 wurde er Oberarzt der Abteilung für Chirurgie am LKH Salzburg und 2013 leitender Oberarzt für Koloproktologie. Seit 2015 ist er stellvertretender Abteilungsleiter. Dinnewitzer ist verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt mit seiner Familie in Salzburg.