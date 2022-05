Zwei Gleitschirmflieger stürzten gleichzeitig ab

Unabhängig voneinander stürzten zwei Flugsportler mit ihren Gleitschirmen beinahe zur gleichen Zeit und in geringer Entfernung zueinander in der Ortschaft Atzelsdorf ab. Ein 59-jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf zog sich beim Aufschlag auf einer Wiese so schwere Verletzungen zu, dass der Notarzthubschrauber verständigt werden musste. Zeugen leisteten dem Mann erste Hilfe, bevor ihn der Helikopter ins Klinikum nach Wels brachte.

Mehr Glück hatte ein 79-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land: Er stürzte zur selben Zeit in unmittelbarer Nähe ab, sein Schirm aber verfing sich in einem Baumwipfel. Zeugen befreiten den Pensionisten, er hatte den Unfall unversehrt überstanden.