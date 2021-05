Zwei der Chimney Awards blieben in der Region

Gleich zwei von sechs Studierenden, die heuer mit einem "Chimney Award", der bedeutendsten Auszeichnung der FH OÖ Fakultät für Wirtschaft und Management am Campus Steyr, prämiert wurden, stammen aus der Region. Der Award wurde heuer bereits zum 22. Mal vergeben.

Eine der Ausgezeichneten ist die 25-jährige Lisa Maria Wieser aus Schiedlberg. Die Absolventin des Studiengangs Global Sales and Marketing (GSM) entwickelte in ihrer Master-Thesis in Zusammenarbeit mit MAGNA Powertrain in St. Valentin ein Wertermittlungskonzept für das Produktlebenszyklus-Management-System des Unternehmens. In ihrer Masterarbeit identifizierte sie unter anderem Verbesserungspotenziale hinsichtlich Benutzerfreundlichkeit und Performance.

Lisa Maria Wieser und Martin Lanzinger erhielten Chimney Awards der FH. Bild: (FH OÖ)

Der 24-jährige Martin Lanzinger aus Wallsee-Sindelburg, Absolvent des Studiengangs Produktion und Management (PMT) betrachtete in seiner Abschlussarbeit das Konzept von Lean Production und untersuchte, wie man dieses mit dem Konzept Industrie 4.0 und den damit verbundenen Technologien optimal vernetzten kann. Die Besonderheit ist die Entwicklung von Verbesserungsmöglichkeiten bestehender Methoden durch die Verbindung mit neuen Technologien und die Generierung eines Mehrwerts für Unternehmen.