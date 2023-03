Zwei Autorinnen lesen in Sierning im Kaffeehaus

Helena Adler liest am Mittwoch in Sierning.

Zwei heimische Autorinnen lesen am Mittwoch ab 16 Uhr im Rahmen der Kaffeehaus-Lesungen der Initiative „Literaturschiff“ im Café Malu: Margit Mössmer stellt „Das Geheimnis meines Erfolgs“ vor, Helena Adler liest aus „Fretten“. Dominika Meindl moderiert die Veranstaltung.

Margit Mössmer erzählt die Geschichte einer schwierigen und großen Mutter-Kind-Liebe aus der Perspektive eines Kindes, das auf die Welt kommt und nicht mit ihr einverstanden ist. Es gibt die anderen Kinder. Und es gibt Alex. Die Welt der Gleichaltrigen interessiert Alex nicht. Alex mag gelbes Essen, weißes Plastik, dicke Kataloge, die klackernden Klappen von Postkästen und Nina, die wundervolle, starke Pinguin-Mama-Arme hat. Schon im Kindergarten kann Alex schreiben und lesen, doch die Welt da draußen bleibt trotzdem schwer zu entschlüsseln. Schließlich gelingt in einem geheimnisvollen Kraftakt das Unmögliche: Alex fügt sich ein. Aber zu welchem Preis?

Zustand der Beklemmung

Sich abmühen, sich plagen: Im österreichischen und süddeutschen Raum ist dies auch unter „Fretten“ bekannt. Auf die in Helena Adlers Roman vorkommenden Persönlichkeiten trifft dieses Wort zu, vor allem auf die Protagonistin, die in der Ich-Perspektive einen Bogen zwischen Kindheit in der Provinz, Jugendexzessen und dem Mutterwerden spannt.

Wie Adlers andere Werke beschreibt auch dieses die spezifisch österreichische Tradition, Unliebsames zu vertuschen, und den Zustand der Beklemmung.

