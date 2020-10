Es war eine Kriegshandlung zur Befreiung Österreichs vom Nazi-Verbrecherregime, getroffen hat das "Friendly Fire" aber völlig Unschuldige: Mehr als 100 Menschen wurden bei einem Luftangriff der Alliierten am 16. März 1945 auf eine Bunkeranlage in der heutigen Friedenstraße getötet. Die großteils Zwangsarbeiter mussten, während die Bomben fielen, im Freien ausharren, weil sie die Nazis nicht in die Luftschutzkeller ließen.