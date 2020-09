Zuschauen & dabei sein! Wahl des "1. Steyrer STYLEALARM-Models"

STEYR. Bis 30. August hatten die Kandidaten Zeit, sich für die Umstyling-Aktion von Schwinghammer Mode, Nanu – mein Schuh/Etlinger, FASH und Hartlauer zu bewerben. Aus allen Bewerbungen werden sechs Kandidaten ausgewählt, die einen neuen Look bekommen und damit in das Rennen um den Titel "1. Steyrer STYLEALARM-Model" gehen. Du möchtest wissen, wie die Kandidaten nach dem Umstyling aussehen? Sei bei der großen Online-Modenschau am 18. September, um 19 Uhr, dabei! Die Kandidaten präsentieren nicht nur ihren neuen Look, sondern auch die neuesten Herbsttrends. Die Modenschau wird live auf RTV und www.facebook.com gestreamt. Gemeinsam mit einer hochkarätigen Jury wählt das Veranstalter-Team den Gewinner, der im Anschluss an die Modenschau zum "1. Steyrer STYLEALARM Model" gekürt wird. Dranbleiben – es wird spannend!

