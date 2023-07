Zusage von höchster Stelle für neues Heim in Christkindl

Gestern hat sich Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) an Ort und Stelle ein Bild von der Situation gemacht. Wie berichtet, kritisierten Betriebsrat, Mitarbeiter und Bewohner zuletzt die Zustände in dem von Rissen durchzogenen Heim und forderten vehement den lange erwarteten Neubau ein. In einem Gutachten eines Ziviltechnikers ist von einer Lebensdauer der Liegenschaft von drei bis vier Jahren die Rede. "Dieses Gutachten ist für mich bindend", sagte Hattmannsdorfer gestern nach dem