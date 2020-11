Zum Mittagessen gibt Bier-Sommelier auch eine gute Flasche Gerstensaft mit

Ein traditionelles österreichisches Martinigansl, italienische Pasta oder mexikanische Fajitas: Die Gastronomen in der Region haben schnell auf die von der Regierung angeordneten Schließungen reagiert und bekochen ihre Gäste auch weiterhin.

Wie Familie Rettenbacher aus Kirchdorf, die zu Mittag vor allem für ihre Stammkunden kocht. "Unser Angebot wird gut angenommen. Viele Gäste sind beruflich tätig und damit sie nicht heimgehen müssen, kochen wir für sie. Es sind auch ältere Kunden bei uns, die daheim nicht mehr kochen können", sagt Franz Rettenbacher. Wirtschaftlich werde der Abholservice nicht viel bringen, "aber er ist gut für die Kontinuität", sagt der Wirt, der schon während des ersten Lockdowns Erfahrungen mit dem Abholservice gemacht hat. Seine Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, "aber wenn es wieder losgeht, sind sie wieder da".

Die Entscheidung der Regierung, die gesamte Gastronomie zu schließen, nimmt Rettenbacher hin. "Es ist schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Es gibt Bereiche, die gefährdeter sind für eine Ansteckung, andere weniger. Wen lässt man offen und wen schließt man? Man weiß erst später, ob dieser Schritt richtig oder überzogen war", sagt der Gastronom.

Sieben Tage die Woche, allerdings nur zur Mittagszeit, kochen auch Reinhard und Silke Guttner im Gasthaus Schupf’n in Rohr.

Silke und Reinhard Guttner, Rohr im Kremstal Bild: privat

"Wir haben im Frühjahr schon gesehen, dass das Angebot gut angenommen wird, vor allem am Wochenende", sagt Reinhard Guttner. Unter der Woche gibt es Mittagsmenüs, am Wochenende à la carte und saisonale Gerichte zum Abholen. "Wir sind froh, dass wir etwas machen können, und dankbar, dass unsere Stammkunden weiterhin kommen", sagt der Wirt des Familienbetriebs. Die Schließung war für ihn keine Überraschung: "Das war im September und Anfang Oktober schon absehbar, aber jammern ist das Letzte, das hilft, auch wenn es nicht leicht ist."

Im Schwechaterhof in Steyr schwingt Wolfgang Pötzls Mutter Elfriede das Küchenzepter, was sich in gschmackigen und bodenständigen Mitnahmemenüs auswirkt. Wolfgang Pötzl selbst, ausgebildeter Bier-Sommelier, kümmert sich darum, dass der Kühlschrank immer gut bestückt ist. Deshalb gibt es Bierspezialitäten wie etwa ein Riedenburger Emmerbier zum Mitnehmen.

Gutes Essen als Take-away ist auch beim Gasthaus Kaiser in der Saaß in Garsten zu haben: Karoline Patotschka kocht wieder Speisen zum Mitnehmen auf.

Essensabholungen in der Region

Bezirke Steyr/Steyr-Land:

Auszeit in Dietach, A+L

Familiengasthof Blasl,

Losenstein, A+L

Flößerstube, Großraming, A

Gasthaus Anna Zöchling, Steyr, A+L

Gasthaus Nell, Kleinraming, A

Gasthaus Schupf’n, Rohr, A

Gasthaus zur Krumau, Weyer, A Gasthof Bauer, Steyr, A

Gasthof Eisentor, Losenstein, A

Hotel Restaurant Juwel, Gaflenz, A+L

Hotel Restaurant Minichmayr, Steyr, A+L

Jausenstation Eigruberhof,

Kleinraming, A+L

Konditorei Schmidt, Steyr, A+L

Gasthaus Kaiser in der Saaß, Aschach an der Steyr, A

L’Osteria, Steyr, A+L

OX Steak & Grill, Dietach, A

Restaurant Rialto,

Großraming, A

Restaurant Tex Mex, Steyr, A+L

Schwechaterhof, Steyr, A+L

Traunviertler Platz’l Wirtin, Wolfern, A

Bezirk Kirchdorf:

Landhotel Schicklberg, Kremsmünster, A

Restaurant Tartuffel, Kirchdorf, A

Bierheuriger Ranklleiten, Pettenbach, A

BioBauernladen Kremstal, Kirchdorf, A+L

De Caro, Kirchdorf, A+L

Dorfstubn, Inzersdorf, A

Eventgasthof Feichthub, Nußbach, A+L

Gasthaus Schröcker, Schlierbach, A

Gasthaus Taverne in der Schön, Micheldorf, A

Gasthaus zum Schwarzen Grafen, Micheldorf, A

Habanero, Schlierbach, A

Stadtgasthof Rettenbacher, Kirchdorf, A

Tiz-Lounge, Schlierbach, A

Toscanini, Kirchdorf, A

Würstl Hütt’n, Windischgarsten, A+L

A: Abholung

L: Lieferservice

Quelle: Wirtschaftskammer OÖ

