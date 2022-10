Zum Auftakt eine Melange aus Sitar und Akkordeon

Interessante Persönlichkeiten und unterschiedliche Kunstgattungen präsentiert das diesjährige Styraburg-Festival. Den Auftakt übernehmen am Donnerstag, 3. November, Akkordeonist Luciano Biondini und Klaus Falschlunger an der Sitar, der indischen Langhalslaute. In ihrem aktuellen Programm "Once in a Blue Moon" vereinen die beiden amerikanische, europäische und indische Klangwelten und erschaffen träumerische Klangbilder. Beginn ist um 19.30 Uhr im Atelier im Schloss Lamberg.

Tags darauf steht Gastgeber Hapé Schreiberhuber selbst auf der Bühne. Er rezitiert aus "Sonette an Orpheus" und wird dabei von Catherina Lee und Marilies Guschlbauer am Violoncello begleitet. Dieser Abend bildet einen Ansatz ab, den Schreiberhuber künftig noch stärker verfolgen möchte: "Nämlich unterschiedliche Künstlergenerationen auf die Bühne zu bringen und hoffentlich auch möglichst viele junge Leute anzulocken", sagt Schreiberhuber im Gespräch mit der Steyrer Zeitung. Die 55 Sonette an Orpheus von Rainer Maria Rilke stellen für ihn "einen Höhepunkt der deutschsprachigen Lyrik" dar. So einen Stoff auch jungen Menschen zugänglich zu machen, sei ihm ein Anliegen. Genauso wie die Begeisterung für die Kultur an sich. Das sei ein Hauptgrund für Schreiberhuber, "seit 2007 ein Festival in Steyr auszurichten".

Am Samstag ist der Schriftsteller Andreas Weber am Wort. In Auszügen aus dem Sammelband "So nicht! – Sentimental Stories" lässt er das Publikum unter anderem teilhaben an spärlichen Momenten des Glücks. Das Trio Forlane bildet den Abschluss im Zuge einer Sonntagsmatinee. Die Musiker interpretieren unter anderem barocke Musik gänzlich neu und machen die unperfekte Schönheit von Rissen und Brüchen hörbar.

Während des Festivals zeigen die tansanische Künstlerin Yasinta Balama und Hapé Schreiberhuber in der Ausstellung "Tatu, Zwei, One" ihre Werke der Malerei, Grafik, Fotografie und Zeichnungen.

Der Festivalpass kostet 100 Euro. Karten gibt es unter tickets@styraburg.com oder telefonisch unter 0650 5922322. Nähere Infos zu Programm und Künstlern: www.styraburg.com