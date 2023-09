Zukunft der Landwirtschaft: "Drohnen und Roboter sind oft Marketing-Hype"

ST. VALENTIN. Beschäftigt man sich mit der Zukunft von Landwirtschaft, könnte man den Eindruck gewinnen, dass in wenigen Jahren völlig autonome Erntemaschinen, Drohnen und Roboter auf Feldern, im Wald und über Obstplantagen unterwegs sein werden. Gianluca Feligini, er verantwortet das Thema Präzisionslandwirtschaft im CNH-Konzern, erteilte solchen Szenarien gestern in der CNH-Europazentrale in St. Valentin eine klare Absage. Dennoch würde sich das Berufsbild des Landwirts aktuell stark wandeln, große Themen wie künstliche Intelligenz oder Big Data würden auch in der Landwirtschaft von heute bereits höchst präsent sein.

Recht bodenständig und seine Kunden kennend sagt Feligini: "Viele von uns sind technikverliebt, aber Technik nur um der Technik willen bringt uns nicht weiter." Ein autonomer Ernteroboter würde sich zwar vielleicht in einem Hochglanzmagazin gut machen – passe aber nur in Ausnahmefällen in den Betrieb eines österreichischen Landwirts. "Landwirtschaft in den USA oder in Brasilien unterscheidet sich wesentlich von jener in Europa und da gibt es auch wieder große Unterschiede zwischen einem Landwirt in Süditalien und einem Bauer in Hannover." Nur wenn Themen wie Technologie, Digitalisierung auch wirklich von Händlern und Landwirten angenommen und in den Alltag und den Arbeitsfluss implementiert würden, könne sich die Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben werde, ändern und vor allem effizienter werden. Dazu investiert CNH viel Aufwand in Trainings, betreibt eine eigene Hotline, mit deren Hilfe nicht Pannen behoben, sondern Anwendungen und Maschinen optimiert werden sollen. Bei allem, wo der Mehrwert nicht sofort ersichtlich ist, also etwa beim Eingeben von Daten in eine Cloud-Lösung, bemerkt Feligini selbstredend Unterschiede in den Generationen. Während mancher Altbauer Vorbehalte habe, lange gewöhnte Strukturen und Vorgehensweise über den Haufen zu werfen, würde die nächste Generation meistens ganz selbstverständlich an Themen wie Digitalisierung herangehen. "Die Arbeit wird auch in Zukunft von Landwirten gemacht werden", hält Feligini fest. Es geht darum, diese Arbeit aus einem ökonomischen und ökologischen Aspekt heraus effizienter zu gestalten. "Es kann nicht das Ziel sein, dass ein Bauer stundenlang in einer Kabine sitzt und auf und ab fährt – das soll eine Maschine erledigen, er gewinnt Zeit für andere Aufgaben, etwa im digitalen Raum, für das Messen oder Vergleichen von Daten.

