Johann Strauß’ letzte Operette, "Wiener Blut", wird ab heute in der Blindenmarkter Festhalle als Sirup verabreicht. Sopranistin Daniela Fally treibt das Zuckerlrosa in ihrem Regie-Debüt so weit, dass sie dem süßen Genre humoristisch Saures gibt. Lokalmatador Willi Narowetz ist als "Kagler" die witzige Hälfte einer Doppelconference mit Kammersänger Ernst-Dieter Suttheimer als "Fürst Ypsheim".