Der in Wien lebende Performancekünstler Thomas Geiger seziert Nichtwahrgenommenes in unserer Gesellschaft, dem Problem großen Harndranges bei öffentlichem Urinierverbot hat er ein Buch gewidmet. Darin entlarvt er notdürftige Pissoirs, die es in Frankreich gegeben hat, als frauendiskriminierend, während er Xi Jinpings "Toiletten-Revolution", die im Jahr 2015 auf dem Land 87.000 neue Klosetts schuf, durchaus lobte.