Das "Funhouse" am Stadtplatz war insbesondere zu späterer Stunde Pflicht beim Fortgehen in der Altstadt. Junge Leute, die sich damals in dem Pub bei Rockmusik und Technobeats kennengelernt haben, passen heute auf ihre Enkelkinder auf. Als jetzt Inhaber Manfred Kaindl seine Gäste über Facebook über das "Aus" des Nachtlokals in Kenntnis setzte, löste das eine Welle von 130 Kommentaren aus.