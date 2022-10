"Zu betrunken": 18-Jähriger konnte sich an Straftaten nicht erinnern

Beamten kamen dem jungen Mann auf die Schliche, nachdem er im September einen Getränke- und Snack-Automaten am Bahnhof in Kirchdorf aufgebrochen hatte. Videoaufnahmen brachten die Polizei auf die Spur des 18-Jährigen. Er wurde ausgeforscht und angezeigt.

Davon unbeirrt beging der Bursche aber weiterhin diverse Straftaten: Er stahl Sessel und Decken in einem Restaurant, versuchte sein Glück an einer Tankstelle, besprühte Wahlplakate und das Gebäude einer Partei, brach einen Automaten am Hauptplatz in Kirchdorf auf und beging einen Einschleichdiebstahl in ein Hotel.

Wegen der hohen Anzahl der Taten wurde eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dabei fanden die Beamten mehrere Gegenständen, die widerrechtlich in den Besitz des 18-Jährigen gelangt waren. Er zeigte sich teils geständig, stritt manche Straftaten aber ab.

In einigen Fällen wiederum konnte er sich – bedingt durch starken Alkoholkonsum – nicht mehr an sein Fehlverhalten erinnern. Der Beschuldigte wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.