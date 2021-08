Nach drei Niederlagen des SK Vorwärts Steyr zum Saisonauftakt der 2. Bundesliga und Tabellenrang 15 brodelt es an der Gerüchtebörse rund um die Volksstraße: SKV-Jahrhundertspieler Daniel Madlener soll bereits heute, Montag, den glücklosen Andreas Milot auf der Trainerbank ablösen. So schnell dürfte es zwar nicht gehen, echte Dementis hören sich im Regelfall aber doch anders an.