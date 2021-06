Wer es nicht lassen kann, mit dem Reclam-Heft in der Hand bei der Aufführung mitzulesen, soll beim Haager Theatersommer lieber zu Hause bleiben. Dort wird ab Donnerstag "Der Zerrissene" gegeben, und Johann Nestroy kommt über weite Textstrecken gar nicht mehr selber zu Wort. Regisseur Dominic Oley hat im engen Einvernehmen mit Intendant Christian Dolezal die Dialoge neu verfasst, und Nestroy himself kommt nur noch in Zitaten vor, wo sie noch gut passen.