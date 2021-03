Zell erhält eine "Französische Einbahn"

Hauptthema waren die Präsentation der Verkehrsstudie im Stadtteil Zell und die Sanierung der Florianibrücke. "Der Ortsteil Zell entwickelt sich gerade enorm weiter. Hier entsteht ein weiterer Mittelpunkt unserer Stadt", erklärte Krammer. Unmittelbar vor der Umsetzung stehe eine "Französische Einbahn" in der Burgfriedstraße, teilte der Rathauschef mit. Diese Einbahn ist nur durch "Einfahrt verboten"-Schild beim Torbogen auf Höhe der Zeller Kirche gekennzeichnet und nicht zusätzlich durch eine "Einbahn-Tafel". Damit ist zwar das Einfahren in den Einbahnabschnitt untersagt, innerhalb des Abschnitts ist jedoch das Befahren in beiden Fahrtrichtungen gestattet. Für die Sanierung der Florianibrücke laufen die Vorbereitungsarbeiten, die Baustelle dauert von Juli bis September.

