Zeitreise in einem Waggon der einstigen Ybbstalbahn

"Uns war es ein Herzensanliegen, zu zeigen, wie die Bahn dem Ybbstal den Wirtschaftsaufschwung gebracht hat", sagt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer (SP). Während Radtouristen über den ehemaligen Damm und Gleiskörper der Ybbstalbahn strampeln, überlegte der Gemeinderat, wie man eine Erinnerungsstätte an den einstigen Verkehrsträger schaffen könnte.

Die Lokalgeschichte wurde dann im wahrsten Sinn des Wortes auf Schiene gebracht: Die Gemeinde besorgte sich vom Waidhofner Eisenbahnverein "Club 598" einen ehemaligen Kurswagen der Ybbstalbahn als Dauerleihgabe, in dem ein kleines und feines Museum eingerichtet wurde. Schautafeln in den Zugabteilen informieren über die Hintergründe, die noch in der Habsburgermonarchie zur Errichtung der Nebenbahn führten. In dem weit verzweigten Schienennetz des Kaiserreiches führte sogar eine Waldbahn durch die Schlucht von Lunz am See nach Langau am Fuße des Ötschers bei Lackenhof. "Für die Ybbstaler bedeutete die Bahn endlich den Anschluss an die wichtigen Wirtschaftsräume", sagt Zebenholzer.

Das um 35.000 Euro errichtete Museum im Eisenbahnwaggon bietet dem Besucher einige seltene und höchst interessante Schaustücke und Artefakte. "Bei den früheren Fernsprechern etwa entschied, wie oft der Fahrdienstleiter kurbelte, welchen Bahnhof er über die Leitung erreichte", erzählt Zebenholzer. Das Museumsprojekt wurde von der Regionalentwicklung des Landes in der Umsetzung begleitet. In den Vitrinen sind Schaffneruniformen und Werkzeuge der Eisenbahner zu sehen. Von April bis Oktober täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

