Zehn Milliarden Bäume für Afrika

"Die turbokapitalistische Entwicklung förderte die Armut", prangerte der Vortragende an, der in legerer Hose und Sneakers vor die Zuhörerschaft im Pfarrsaal St. Marien trat. Keine ungewöhnlichen Worte in den Ohren der Aktivisten der Arbeitsgemeinschaft Christentum und Sozialdemokratie (ACUS), in den Predigten des Betriebsseelsorgers und Gastgebers Franz Sieder kommen sie oft vor, aus dem Mund des Aufsichtsratsvorsitzenden von Rene Benkos Signa-Konzern könnten sie aufhorchen lassen.