Zehn Jahre Stollen der Erinnerung: "Ein Meilenstein gegen das Vergessen"

Am Tag genau vor zehn Jahren, am 25. Oktober 2013, wurde in Steyr der Stollen der Erinnerung eröffnet. Zehn Jahre lang hatte das Mauthausen Komitee an der Vorbereitung dieses Projektes gearbeitet. Am darauffolgenden Nationalfeiertag besuchten 1200 Premierengäste die neue Ausstellung. Inzwischen ist der Stollen der Erinnerung aus der Museumslandschaft nicht mehr wegzudenken. 25.000 Personen haben den Stollen der Erinnerung seit der Eröffnung besucht.

Allein im Jahr 2022 fanden 94 Führungen statt. Die von Regina Wonisch kuratierte und von Bernhard Denkinger architektonisch gestaltete Ausstellung in der 140 Meter langen Stollenanlage hat mehrere Auszeichnungen bekommen: 2014 den Österreichischen Museumspreis, 2015 den Hans-Marsalek-Preis und 2016 den German Design Award. 2018 fand der Stollen der Erinnerung als einziges Projekt aus Österreich Aufnahme in das Buch "spaces of culture and art", in dem über mehr als 48 Top-Architekturprojekte aus der ganzen Welt berichtet wird. Mit dem Stollen der Erinnerung sei "ein Meilenstein gegen das Vergessen gesetzt worden", sagte Initiator Karl Ramsmaier vom Mauthausen Komitee Steyr anno dazumal bei der Eröffnung.

Die Ausstellung "Zwangsarbeit und KZ in Steyr" ist so angelegt, dass man mit dem Jahr 1938 die Enge des Stollens betritt und mit der Befreiung 1945 wieder aus dem Stollen herauskommt. Der Lambergstollen, wie er ursprünglich genannt wurde, diente nicht industriellen Zwecken, sondern der Zivilbevölkerung als Luftschutzbunker. "Wichtig war uns, dass wir das Schicksal der KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter in den Mittelpunkt stellen", sagt Ramsmaier. Dazu wurden viele Jahre Fotos, Dokumente und Zeitzeugenberichte gesammelt. Auch Objekte wie Originallöffel aus dem KZ-Außenlager Münichholz sind zu sehen.

Die Stationen "Widerstand" und "Menschenrechte" am Ende der Ausstellung stellen den Bezug zur Gegenwart her. Themen, die angesichts der weltpolitischen Lage hochaktuell sind.

Heute, Mittwoch, findet um 19 Uhr im Museum Arbeitswelt die Feier "10 Jahre Stollen der Erinnerung" statt. Der Steyrer Schriftsteller Erich Hackl wird die Festrede halten. Musikalisch gestaltet die Feier das Lamberg-Ensemble. Um Anmeldung wird gebeten: anmeldung@museumarbeitswelt.at

Am Nationalfeiertag ist im Stollen der Erinnerung Tag der offenen Tür bei freiem Eintritt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst