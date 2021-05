Zehn Jahre 1. Bundesliga: Jubiläum für UTC Steyr

Was vor zehn Jahren mit einem überraschenden Aufstieg eher zufällig begann, entwickelte sich zu einer zehn Jahre anhaltenden Erfolgsgeschichte. Die Tenniscracks des UTC Casa Moda Steyr feiern dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum in der 1. Tennis-Bundesliga. Der UTC ist damit längstdienender Verein im österreichischen Tennis-Oberhaus.

Die Jubiläumssaison beginnt für die Steyrer mit zwei langen Auswärtsfahrten. Morgen, Samstag wartet der TC Dornbirn auf die Mannschaft von Kapitän Stefan Minichberger. Am kommenden Donnerstag geht es auswärts gegen Feldkirch-Altenstadt. "Das werden zwei richtungsweisende Spiele für uns", weiß Simon Traxler, der mit 20 Jahren in seine schon vierte Bundesliga-Saison geht. Schaffen es die Steyrer unter die besten drei Mannschaften in ihrer sechs Klubs umfassenden Vorrundengruppe, lebt die Chance auf das Finalturnier. Platz vier und fünf würde das Abstiegs-Playoff bedeuten, Rang sechs den direkten Abstieg. "Wir wollen zum Jubiläum eine sorgenfreie Saison spielen und uns nach oben orientieren", sagt Minichberger, der im Vergleich zum Vorjahr auf eine nahezu idente Mannschaft bauen kann. Angeführt wird das Team vom Ukrainer Vitaliy Sachko, der im vergangenen Herbst mit einem couragierten Auftritt gegen Dominic Thiem in der Wiener Stadthalle auffiel. Auch Ex-Staatsmeister David Pichler trägt wieder das UTC-Dress. Von den lokalen Spielern bilden Philip Bachmaier aus Kremsmünster, die Brüder Dominik und Simon Traxler sowie der 18-jährige Ennser Viktor Hockl das Gerüst des Teams. "Unser Vorsatz ist es, dass mindestens die Hälfte der eingesetzten Spieler aus unserer Region kommen. Mit einem zusammengekauften Team hätten wir keine zehn Jahre durchgehalten", sagt der Kapitän.

Der UTC Steyr hat es mit dieser Philosophie bisher zwei Mal ins Finalturnier der besten vier Klubs geschafft. Klappt es heuer mit Nummer drei, ware es die Krönung des Jubiläums.