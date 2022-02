WVP musste junge Talente auf die Warteliste setzen

Das Vorzugsstimmenmodell, das die hiesige Volkspartei (WVP) seit Bürgermeister Wolfgang Sobotka praktiziert, scheint auf Schönwetter ausgelegt zu sein. Dass einzig die Vorzugsstimmen über den Einzug ins Rathaus entscheiden, wofür die schwarzen Kandidaten eine Verzichtserklärung unterschreiben müssen, beschert den Schwarzen an guten Wahltagen großen Zuspruch, wirkt sich bei Niederlagen aber nachteilig aus.

Will der Parteivorstand vermeiden, dass nach einer Niederlage ein Stadtteil oder eine Gesellschaftsschicht wie etwa die Senioren keinen Vertreter mehr im Gemeinderat haben, weil die Wähler solche Abwägungen kaum treffen, muss er erst recht nach dem erfolgten Urnengang eine Reihung vornehmen. Dabei kann innerparteilich Porzellan zerbrechen, wie etwa vor fünf Jahren, als Wirtschaftsstadtrat Kurt Hraby aus dem Gemeinderat flog.

Dieses Mal dürfte die nachträgliche Bestimmung, wer in den Gemeinderat kommt, bei der Parteivorstandssitzung am Dienstagabend ohne große Turbulenzen über die Bühne gegangen sein. "Wir haben eine sehr gute, ausgewogene Zusammenstellung getroffen", sagte Vizebürgermeister Mario Wührer, nachdem die VP die Liste der von ihr zur Angelobung nominierten Gemeinderäte bekannt gab. Er, Wührer selbst, hat, aufgrund seines Familiennamens alphabetisch weit hinten gereiht, auch nach amtlicher Zählung, die den vorderen Listenplätzen Bonuspunkte zuerkennt, laut Amtstafel das 18. Gemeinderatsmandat der WVP errungen, wofür der Bauernbündler eine Unmenge an Vorzugsstimmen bekommen haben muss. Mit dem rechtlichen Behelf der Privatverträge zählt aber die Reihung, die die WVP gestern verlautbarte. In den Gemeinderat entsandt werden hinter Bürgermeister Werner Krammer Heinz Dötzl, Peter Engelbrechtsmüller, Christian Pechhacker, Judith Riegler, Julia Sattler, Franz Sommer, Gudrun Schindler, Anton Schörghofer, Silvia Hraby, Gjavit Shabanaj, Leopold Stockinger, Julia Winkler, Leopold Brenn, Lisa Fuchsluger, Lukas Hintsteiner, Gerhard Krenn und Mario Wührer. Kein amtierender VP-Mandatar hat dabei sein Amt verloren.