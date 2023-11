Wurbauerkogel: Zukunft von beliebtem Ausflugsziel bleibt ungewiss

Mit Saisonschluss kehrt üblicherweise Ruhe ein auf dem 858 Meter hohen Wurbauerkogel im Gemeindegebiet von Windischgarsten und Rosenau. Heuer ist das anders. Zu Faschingsbeginn am Wochenende fand sich über Nacht im Zentrum von Windischgarsten eine Holzkonstruktion mit Fahrradschläuchen, Schaufensterpuppe und Grabinschrift in Erinnerung an das beliebte Ausflugsziel, für das zwar die Uhr tickt, aber die letzte Stunde noch nicht geschlagen hat.