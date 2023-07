Wunschlandkarte im Wehrgraben: "Ich möchte, dass die Hautfarbe egal ist"

"Ich habe mir gewünscht, dass in der Zukunft nicht so viel Müll am Boden liegt und dass die Welt nicht so verschmutzt ist – weil sonst das Klima schlechter wird und Pflanzen und Tiere sterben." Das hat Mia aus der vierten Klasse der Steyrdorfschule auf eine der Wunschkarten geschrieben, die seit gestern beim Bildungscampus im Wehrgraben zu sehen und zu lesen sind.