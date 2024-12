"WortReich"-Preis an Franz Brunner

Eine Zugfahrt lang nach Finkenstein giftete sich Franz Brunner über einen Tippfehler im Textheft "Bettkannte" mehr, als er dem Finale des Lesewettbewerbes "WortReich" des Kärntner Bildungswerkes am Faaker See entgegenfieberte. Als er dann als Sieger mit der besten Kurzgeschichte aus 172 Einsendungen aus Österreich, Deutschland, Italien und der Schweiz auf das Podium gerufen wurde, wurmte sich Brunner nicht mehr. Die Jury, der unter anderen die Autorin Gaby Drewes und der Journalist Sebastian Grayer angehörten, bewertete seine Short-Story "Blaue Haare und Fliegen an der Decke" als den besten Text. Bürgermeister Christian Poglitsch (VP) und Kulturreferentin Christine Sitter (SP) überreichten 1000 Euro Preisgeld an den Steyrer Autor. Der Kabarettist und Schauspieler Christoph Fälbl, Special Guest der Lesung, gratulierte ebenfalls.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer