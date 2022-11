Ein Muss für Liebhaber wortgewaltiger Darbietungen steht kurz vor dem Advent im Kulturverein Röda auf dem Programm: Am Donnerstag, 17. November, ab 20 Uhr rittern zahlreiche Wortakrobaten bei der dritten Auflage des Steyrer Poetry Slams wieder um die Gunst des Publikums. Mit dieser letzten Performance in diesem Jahr verabschiedet sich der Verein Wortwerkler in die Weihnachtspause.

Wer die beiden bisherigen Veranstaltungen im Röda nicht mitverfolgt hat: Ein Poetry Slam ist ein Dichter-Wettstreit, bei dem die Teilnehmenden um die Gunst der Zuschauer wetteifern. Innerhalb von sechs Minuten müssen sie mit ihren selbstgeschriebenen Texten die Publikumsjury überzeugen. Bei der Performance sind weder Requisiten noch Gesang erlaubt. Dem Publikum im Röda wird von den Wortakrobaten dennoch eine bunte Genrevielfalt geboten: Ob lustig, laut, leise, lyrisch, launisch oder etwas gänzlich anderes – alles ist erlaubt.

Wer seinen Text auf der Röda-Bühne vortragen möchte, kann sich melden: wortwerkler@gmail.com