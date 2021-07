Die Wortwahl ließ anklingen, dass die Bio-Brennstoff GmbH, eine 100-prozentige Tochterfirma der Baumit-Gruppe des Wopfinger-Konzernes, keine Perlen vor die Säue werfen will. Während die Fachwelt bei dem Projekt in die Hände geklatscht hätte, wären ein paar politische Kleingeldwechsler nur darauf aus gewesen, den "Upcycling Park" in einer ausgebaggerten Schottergrube in der Kematner Forstheide zu verhindern, klagte der Firmenchef der Baumit-Gruppe, Robert Schmid, bei einer Pressekonferenz in