Woman: Eine Stimme für alle Frauen dieser Welt

Ganz im Zeichen des Weltfrauentages am 8. März steht der heutige Abend im Citykino Steyr: Die Grünen zeigen in ihrer Reihe "Vollwertfilm" um 19.30 Uhr noch einmal den berührenden französischen Film des Regieduos Yann Arthus-Bertrand und Anastasia Mikova: "Woman" ist ein weltweites Projekt, das 2000 Frauen in 50 verschiedenen Ländern eine Stimme gibt. Ergebnis ist ein intimes Porträt derjenigen, die die Hälfte der Menschheit ausmachen. Ungerechtigkeiten, denen Frauen auf der ganzen Welt ausgesetzt sind, werden ans Licht gebracht. Was "Woman" aber am meisten unterstreicht, ist die ungemeine Stärke der Frauen. Diese Stärke und ihre Fähigkeit, die Welt trotz aller Hindernisse zum Besseren zu verändern, inspiriert und macht Mut.

Im Vorprogramm wird der achtminütige Kurzfilm des Clubs Soroptimist Steyr mit dem Titel "Wir sind viele – road to equality" gezeigt, der anlässlich des 100-jährigen Bestehens des weltweit aktiven Clubs produziert wurde. In diesem spritzigen, wortwitzigen Kurzfilm mit den österreichischen Schauspielern Katharina Strasser, Erwin Steinhauer, Eva Billisich und Miriam Hie werden aktuelle Missstände von Frauen aufgezeigt.